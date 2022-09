L’OM freiné par Rennes, Ajaccio se réveille

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L’OM n’a pas su faire la différence face à Rennes (1-1), et perd deux points au Vélodrome. En bas du classement, Ajaccio et Angers se réveillent.

Les résultats

Brest - Ajaccio 0-1

Clermont - Troyes 1-3

Nice - Angers 0-1

OM - Rennes 1-1

L’OM était attendu tournant pour son choc face à Rennes, après son fiasco européen contre Francfort. Une nouvelle fois, le public avait répondu présent avec une grosse ambiance au Vélodrome. Mais en première période, ce sont les Bretons qui posaient le pied sur le ballon, et passaient devant sur un but contre son camp de Guendouzi, après un dédoublement de Traoré (0-1, 25e). Au retour des vestiaires, la situation s’inversait et l’OM dominait copieusement, avant d’être récompensé par l’égalisation de Guendouzi de la tête sur corner (1-1, 52e). La fin de match était plus terne, et ne permettait à aucune équipe de faire la différence. Si l’OM est donc passé leader provisoire, le PSG peut envisager de faire la différence devant en cas de résultat positif à Lyon.

Dans les autres matchs, la première victoire de la saison est pour Ajaccio sur le terrain de Brest, grâce à un but de Romain Hamouma, qui marque quand il ne se prend pas un rouge (0-1). Surprise aussi à Clermont, où Troyes confirme son bon début de saison avec une victoire (1-3). Enfin, Nice, réduit à 10 dès la 9e seconde pour un geste dangereux de Todibo, s’est incliné également à domicile face à Angers (0-1) qui remonte au classement après son début de saison compliqué.