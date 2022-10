L'OM favori contre le PSG, Jérome Rothen y croit

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

C’est un vrai match pour la première place qui aura lieu ce dimanche au Parc des Princes entre le PSG et l’OM.

Deux clubs qui font honneur à la France en Ligue des Champions, ce qui n’est pas toujours le cas ces dernières années. Deux formations qui restent aussi sur des point perdus en Ligue 1 contre des adversaires à priori à leur portée, avec Reims pour Paris et Ajaccio pour Marseille. Mais tout cela sera oublié au moment du coup d’envoi du Classique qui pourrait être bien plus équilibré que prévu. Si le Paris SG avait tout pour faire peur en ce début de saison, notamment avec Neymar et Messi revenus à un très bon niveau, la tendance s’inverse selon Jérome Rothen. L’ancienne patte gauche du club parisien avoue que le contexte des polémiques à tout-va n’aide pas à la concentration côté parisien, et qu’il est impossible de faire abstraction de tout cela. Résultat, pour la première fois depuis bien longtemps, l’animateur de RMC voit bien l’OM arriver à Paris avec de nombreux avantages.

L'OM au-dessus du PSG psychologiquement et physiquement

🇫🇷 @RothenJerome avant PSG-OM : "Dans ce contexte, l'OM est dans des meilleures conditions que le PSG. Psychologiquement, mentalement, et même physiquement. Marseille a un coup à jouer. #RMClive pic.twitter.com/KrqPsbOdq1 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 14, 2022

« Ils ont plutôt intérêt de profiter du contexte actuel au PSG. Tout est fait dans l’approche de ce match, et notamment en référence aux derniers match de l’OM, et leur brillante victoire en Ligue des Champions, pour se servir de ce contexte avec tout ce qu’on entend du côté du PSG. L’image du club est égratignée. Les stars sont moins enthousiasmantes et en forme qu’au début de saison. A Paris, le collectif ne va pas en s’améliorant. Ils ont mis la barre haute en terme de résultats au début de saison, et cela ne se confirme pas avec trois nuls de suite. Le contextes est favorable pour les Marseillais, mais cela reste un match à part. Mais tu mets tous les évènement de côté, et tu penses juste à gagner dans cette rivalité. Les Marseillais doivent se servir de ça, et ne pas penser au budget du PSG, aux individualités parisiennes, et ne pas penser que c’est un match normal. L’OM doit savoir mettre la pression et se nourrir des ambitions. Et le dire et en faire une mission de s’imposer au Parc des Princes. Une mission difficile mais avec un meilleur contexte à l’OM que le PSG, mentalement et même physiquement », a livré Jérôme Rothen, persuadé que les Marseillais doivent croire en leurs chances pour être les premiers à faire tomber les Parisiens cette saison.