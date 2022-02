L'OM est sur une autre planète que l'OL, Vincent Duluc va faire tousser

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’OM affronte l’OL ce mardi en match en retard de la 14e journée. Et l’équipe de Jorge Sampaoli a clairement l’étiquette du favori…

Il faut dire que l’Olympique de Marseille va affronter une équipe lyonnaise décimée par les absences. Jason Denayer, Moussa Dembélé et Houssem Aouar sont forfaits tandis que Karl Toko-Ekambi et Lucas Paqueta sont en sélection. Enfin, Tino Kadewere est suspendu et ne pourra pas jouer contre Marseille au même titre que les deux recrues Tanguy Ndombele et Romain Faivre, non qualifiés. C’est avec un onze de départ très expérimental que Lyon va donc se présenter face à l’OM au Groupama Stadium, ce qui n’incite logiquement pas à l’optimisme coté lyonnais. Dans les colonnes de L’Equipe, Vincent Duluc a fait savoir qu’il ne voyait pas trop comment l'Olympique Lyonnais pouvait réaliser un coup face à un Marseille en pleine confiance, qui reste sur un succès probant à Lens et sur une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France contre Montpellier samedi soir au Vélodrome.

Trop d'écart entre l'OL et l'OM cette saison ?

« Même sans avoir été géniaux face à Montpellier (1-1, 5 t.a.b. à 4) en Coupe de France, samedi soir, les Marseillais ont mis une intensité dans le pressing, dans la première demi-heure, dont l'OL n'est pas capable. Ils avaient eu de la chance de cueillir un Bordeaux à genoux (1-0), le 7 janvier, et ils auront la même occasion immanquable, ce soir, au Groupama Stadium, face à la moitié d'une équipe déjà bancale au complet. Leur démonstration à Lens (2-0, le 22 janvier) a souligné avec force la différence entre un candidat à la deuxième place et le reste du monde. L'OM n'a un avant-centre qu'une fois de temps en temps, mais il a une méthode et des constantes dont son adversaire du soir peut difficilement se prévaloir. À l'OM, le gardien, Pau Lopez, joue comme un défenseur central à Lyon. Après avoir gagné à Bordeaux pour la première fois depuis 1977, l'OM est donc assez largement favori à une première victoire à Lyon depuis 2007. La loi des séries vaut aussi pour celles qui s'arrêtent toutes en même temps » a analysé Vincent Duluc, convaincu que l’heure est venue pour l’OM de briser sa série sans victoire à Lyon. Pour cela, Jorge Sampaoli dispose d’un effectif plus complet que Lyon même si l’entraîneur argentin doit aussi composer avec quelques absences dont Dieng, Gueye ou encore Gerson et Bakambu.