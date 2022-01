L'OM encore freiné, le Vélodrome devient maudit

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

OM et Lille font match nul 1-1

But pour l’OM : Ünder (75e)

But pour Lille : Botman (15e)

Expulsion : André (32e) à Lille

L’OM a perdu deux points face à des Lillois appliqués et sérieux en infériorité numérique (1-1).

Les Marseillais n’ont trouvé l’ouverture que sur un tir de Ünder, le sauveur de Marseille ces derniers temps. C’est le LOSC qui démarrait fort, avec plusieurs alertes sur le but de Lopez, toujours aussi inspiré. Mais le gardien espagnol ne pouvait rien sur une tête de Botman sur corner (0-1, 15e). Les Marseillais se retrouvaient dans une situation bien délicate, même si l’expulsion d’André, pour une grosse faute juste après avoir pris un jaune pour contestation, inversait la tendance.

Progressivement, la domination marseillaise se faisait de plus en plus intense, et si Ünder égalisait d’une frappe enroulée (1-1, 75e), la fin de rencontre ne permettait pas à l’OM de faire la différence, malgré de nombreux occasions dans les derniers instants. Encore un faux-pas à domicile pour l’OM, qui est en train de laisser filer de précieux points. Il y en a déjà 16 de perdus au Vélodrome, c’est beaucoup trop pour espérer revenir sur une équipe de Nice qui commence à accélérer en vue de la deuxième place. De son côté, le LOSC a confirmé sa solidité, même si cela ne met le champion de France qu’à la 10e place.