L’OL souffle un grand coup à Troyes

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Troyes - Lyon 0-1

But pour l’OL : Dembélé (33e sp)

L’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel face à Troyes, en s’imposant 1-0 pour retrouver enfin le chemin de la victoire.

Malgré de nombreuses occasions, il aura fallu un pénalty discutable pour permettre à Moussa Dembélé d’inscrire le seul but de la rencontre. Par la suite, les joueurs de Peter Bosz ont continué de dominer les débats, sans jamais parvenir à se mettre à l’abri. Mais pour une fois, l’OL a tenu bon, et revient donc à la 10e place, entre Nantes et Lille. De son côté, Troyes se retrouve, avec 17 points, toujours au bord de la zone rouge au coude à coude avec Lorient et Bordeaux.