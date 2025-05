L'OL se rapproche du PSG avec une dette effrayante

Dans : Ligue 1.

Par Nathan Hanini

La Ligue 1 est à l’agonie financièrement. Avec la chute des droits TV, les clubs tremblent avant de passer devant la DNCG. Ce lundi, le média Sportune a dévoilé les dettes des clubs de l’élite du football français.

Le patron de la DNCG Jean-Marc Mickeler l’a annoncé, le football français ne peut pas tomber plus bas financièrement. L’enchainement de la période du Covid, de Mediapro et la nouvelle catastrophe des droits TV cette saison ont plongé les clubs dans le flou. « Financièrement, le foot français ne peut pas aller plus bas. Plus bas, c’est mettre la clé sous la porte. Nous pensons que tout club qui n’est pas qualifié en Coupe d’Europe ou qui n’a pas été qualifié au cours des deux, trois dernières saisons en coupe européenne et qui ne bénéficie pas d’un actionnaire très solide, est en danger, » avait-il expliqué lors d’une interview à Ouest France.

Ce lundi, le média Sportune a dévoilé la dette des différents clubs de l’élite. Sont pris en compte, les dettes en cours des clubs, cumulant à la fois les dettes sur la mutation de joueurs, celles financières et le reste des dettes. Le PSG est leader dans le domaine devant l’OL, puisque le finaliste de la Ligue des champions cumule 1,05 milliard d'euros de dettes. La dette totale s’élève à 3,5 milliards d’euros pour une moyenne de 195 millions d’euros par club.

L’OL a la tête dans le sceau, Auxerre est le bon élève

🚨🚨 « 𝗜𝗟 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨 𝗤𝗨’𝗜𝗟 𝗬 𝗔𝗜𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗢𝗨 𝗣𝗟𝗨𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗥𝗘́𝗧𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗗𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝟭. » 😱😱



Jean-Marc Mickeler, le patron de la DNCG, dans les colonnes de @OuestFrance. pic.twitter.com/GHszzuSC5O — BeFootball (@_BeFootball) May 23, 2025

Toujours selon le média français, la dette de l’OL s’élève à 772 millions d’euros contre 411,021 pour l’OM, troisième de ce classement. Suivent l’AS Monaco (322,313 millions) et Rennes (144,488). Du côté des clubs relégués, Montpellier compte 35,027 millions (14e du classement) tandis que Saint-Etienne en compte 32,744 millions (15e place). Les promus de la saison passée, Angers et Auxerre sont les clubs de Ligue 1 comptant le moins de dettes. Pour rappel, le patron de la DNCG avait évoqué une perte entre 1,2 et 1,3 milliard d’euros sur l’ensemble de la saison 2024/2025 pour la Ligue 1.