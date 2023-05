L’éclair de Mbappé et le néant, le PSG se fait peur

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le PSG a fait le travail à Auxerre avec une victoire 2-1. Un véritable carton se dessinait, avant que la machine ne s'enraye et n'offre un match plus serré que prévu.

Auxerre - Paris SG 1-2

But pour le PSG : Mbappé (6e et 8e)

But pour Auxerre : Sinayoko (51e)

Parti pour réaliser un véritable carton grâce à un incroyable doublé de Mbappé en 2 minutes et 14 secondes - soit le deuxième doublé le plus rapide de sa carrière après celui effectué en finale de la Coupe du monde -, le Paris SG s’est ensuite arrêté et a failli concéder le match nul à Auxerre. L’AJA, qui lutte pour son maintien, avait bien réduit le score par Sinayoko, avant de se procurer plusieurs actions chaudes sauvées par un Donnarumma inspiré. La situation ne changeait pas, et le PSG s’accrochait à sa victoire qui le met désormais à une marche du titre. Un point pris lors des deux derniers matchs, et ce sera donc le 11e sacre national pour le club de la capitale, qui n’a pas vraiment séduit dans le jeu, mais parvient tout de même à s’en sortir avec les trois points dans ce déplacent à l’Abbé-Deschamps.