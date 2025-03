L'accord McDo-DAZN humilie la L1 selon cette ancienne star de Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Grâce au partenariat signé entre DAZN et McDo, la chaîne sportive a enregistré un nombre record d'abonnements pour suivre la Ligue 1. Mais pour Pierre Ménès, cela en dit long sur la baisse d'attractivité du championnat de France.

On ne sait pas précisément combien la chaîne de fast-food a vendu de son menu Duo Golden Ligue 1 McDonald's, et donc combien d'abonnés gratuits DAZN a enregistré jusqu'à la fin de la saison. Mais d'après les éléments fournis par les deux parties impliquées dans cette spectaculaire opération commerciale, le succès a été au rendez-vous et des dizaine de milliers d'abonnés supplémentaires vont pouvoir suivre légalement la fin du championnat de Ligue 1. McDo étant également partenaire de la L1, il y a une certaine logique dans cette opération. Mais pour Pierre Ménès, pouvoir ainsi vendre un abonnement en échange de menu dans un fast-food est tout de même pas très glorieux pour la chaîne qui a dépensé 400 millions d'euros par an pour acquérir les droits de diffusion de la Ligue 1.

DAZN et McDo, un menu que la Ligue 1 adore

Dans son émission sur Youtube, l'ancienne star du Canal Football Club, éloigné des plateaux depuis quelques années, ne masque pas sa désolation face à cette opération. « Concernant DAZN, ceux qui paient plein pot sont les couillons de service. Ce qui est scandaleux, c'est d’avoir baissé le prix comme cela sans offrir de ristourne à ceux qui ont fait confiance au produit depuis le début. Si DAZN est encore là la saison prochaine, ce qui n’est pas scellé dans le marbre, on sera donc plus attentif au prix. Maintenant, c’est vrai qu’offrir un abonnement avec un McDo, c'est ridicule et cela donne une idée de la dévalorisation du produit et c’est problématique. Je trouve ça même humiliant pour la Ligue 1 », a confié Pierre Ménès, qui a précisé qu'à titre personnel, il refusait de s'abonner à un service d'IPTV.

De son côté, DAZN semble vouloir continuer son contrat avec la Ligue 1 au-delà de la saison prochaine, alors que la chaîne sportive a une porte de sortie si elle n'atteint par les 1,5 million d'abonnés en décembre prochain. En multipliant les opérations commerciales, le diffuseur de la Ligue 1 va probablement tout miser sur cet été pour conserver les abonnés de cette première année et faire renoncer ceux qui avaient choisi une voie illégale. Il est vrai que lors du récent PSG-OM, des attaques organisées par l'ARCOM avaient mis KO de nombreux services d'IPTV, ce qui peut forcément faire réfléchir les amateurs de football.