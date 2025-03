TV ‍: McDo dévalisé, DAZN explose son nombre d'abonnés

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Pour tenter de récolter de nouveaux abonnés, DAZN s’est lancé dans une offre particulièrement surprenante. En collaboration avec McDonald’s, le diffuseur officiel de la Ligue 1 s’est lancé dans un très gros plan marketing qui porte ses fruits.

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir les premiers résultats de cette nouvelle offre. Si au début de la saison, DAZN proposait aux observateurs de payer 40 euros par mois pour pouvoir regarder huit des neuf matchs de Ligue 1 à chaque journée, le diffuseur officiel du championnat de France s’est rapidement ravisé. Devant le faible nombre d'abonnés et face au piratage croissant, l’entreprise britannique a par la suite diminué ses prix, le tout via des offres de plus en plus farfelues. L’unique but étant de gagner de nouveaux abonnés. En pleine guerre froide avec la LFP, DAZN a ouvert une toute nouvelle offre en collaboration avec McDonald’s, le sponsor officiel de la Ligue 1. Et ce serait un euphémisme de dire que l’opération marketing a bien marché, surtout pour le géant de la restauration rapide.

Trois fois plus de menus vendus

Des abonnements offerts au McDo, DAZN se ridiculise https://t.co/H1vWlKansW — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2025

L’offre promotionnelle est la suivante : achetez un menu Golden Ligue 1 à McDonald’s entre lundi et jeudi et obtenez un abonnement pour regarder le championnat de France jusqu’à la fin de la saison. Si cette opération a de quoi faire sourire en apparence, elle est un véritable succès pour la chaine de restauration rapide. Comme l’indique Le Parisien, McDonald’s se félicite en interne de ce lancement de l’opération. D’après le géant américain, les ventes de menus Golden Ligue 1 ont triplé par rapport à la moyenne sur la journée de mardi 18 mars. Sur les 120 000 codes proposés à l’origine, il n'en resterait plus qu'une petite partie à distribuer. Pour en bénéficier, il faut commander le dit menu depuis l’application McDonald’s après y avoir créé un compte et le tour est joué. L'objectif pour DAZN étant évidemment de récupérer de nombreux abonnés pour la fin de la saison avant de les fidéliser dans l'optique de la saison prochaine via un abonnement payant, cette fois.