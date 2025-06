IPTV ‍: Le gouvernement fait une grande annonce pour décembre 2025

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La nouvelle chaine de Ligue 1 se lancera au mois d'août, avec la grosse crainte de ne pas rencontrer le public qui a fui quand DAZN est arrivé.

Peu importe le nouveau modèle de chaine mis en place pour suivre la Ligue 1 par la LFP à la rentrée, il faudra tenir compte d’une donnée importante. Depuis un an, l’IPTV a explosé en France et même dans le reste de l’Europe, et les compétitions sportives sont touchées par ces diffusions illégales de contenu dont les utilisateurs profitent sans rétribuer ceux qui ont acheté les droits. En France, la lenteur juridique empêche d’intervenir de manière musclée, et la lutte contre les VPN et les sites permettant l’utilisation de l’IPTV ne fait que commencer. Au grand dam de DAZN, qui a jeté l’éponge sur les droits de la Ligue 1 pour cette raison notamment, mais aussi de Canal+ et BeIN Sports, qui secouent le gouvernement français afin d’agir.

Le gouvernement demande un peu de patience

TV : La Ligue 1 sera deux fois moins cher que sur DAZN https://t.co/GOg8vLpUv3 — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2025

Justement, la ministre des sports était invitée de RMC et a promis des mesures de grande envergure, mais ce ne sera pas pour tout de suite, et pas pour le lancement de la nouvelle chaine de la LFP. « Il n’y aura pas de nouvelles lois avant le mois de décembre. C’est sûr que ce n’est pas pour tout de suite. Maintenant on est obligé de passer par la loi pour que l’outil qu’est l’ARCOM sanctionne ceux qui commettent des délits et qu’elle bloque les sites en infraction. C’est attendu, on le sait bien, et pas que pour le football, mais il va falloir être encore un petit peu patient », a expliqué Marie Barsacq, qui demande donc encore un peu de temps avant une nouvelle loi très attendue par les diffuseurs du football en France. Ce ne serait toutefois pas la première fois que de telles promesses sont tenues, mais l’IPTV est, selon les études, toujours un moyen très utilisé en France pour suivre les grandes compétitions, et cela n’a pas évolué dans le bon sens pour les diffuseurs ces dernières années.