Insultes sexistes dans l’anonymat, cette journaliste jubile

Par Guillaume Conte

C'est une première en France, la journaliste sportive Vanessa Le Moigne a fait condamner un internaute pour des insultes sexistes diffusées sur les réseaux sociaux.

Des années de procédure, mais la bataille a été remportée par Vanessa Le Moigne, qui avait porté plainte après avoir reçu des insultes sexistes sur les réseaux sociaux. Présentatrice de BeIN Sports, la journaliste en couple avec l'ancien footballeur Damien Perquis (voir photo) avait décidé de combattre les préjugés sur sa méconnaissance du sport et du football, les remarques sexistes et les insultes qui sont souvent de sortie dès qu’une opinion ne plait pas. L’anonymat des réseaux sociaux favorise ces attaques illégitimes et un internaute en a donc fait les frais. Sur ses comptes, Vanessa Le Moigne a fait savoir que la victoire juridique avait été remportée avec la condamnation d’un internaute pour des insultes sexistes en ligne à son encontre.

Une première en France

C’est une première en France : la justice reconnaît le caractère sexiste d’injures en ligne.

Merci à mon avocat Loïc Padonou qui n’a rien lâché.

👇 pic.twitter.com/PhQu6YYZop — vanessa Le Moigne 🇫🇷🇩🇿 (@Vanessalemoigne) March 6, 2025

« Après des tweets insinuant que ma carrière dépendait de faveurs sexuelles, j'ai porté plainte et leur auteur vient d'être condamné. Le sexisme n'est pas une option, c'est un délit. Pour la première fois, la justice reconnaît le caractère sexiste d’injures en ligne. Les femmes ne doivent plus être réduites à leur genre ou à leur apparence, en ligne, comme ailleurs. Un rappel aussi que l’anonymat n’existe pas sur les réseaux sociaux », a fait savoir la journaliste de BeIN Sports, qui tient à faire passer le message, notamment à ses collègues comme Laure Boulleau, Ambre Godillon ou Carine Galli trop souvent victimes de propos injurieux ou remettant en cause leurs connaissance du football ou du métier de journaliste simplement parce que ce sont des femmes.