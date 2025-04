Insultes à PSG-OM ‍: Véronique Rabiot prend une décision radicale

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Véronique Rabiot n'a pas digéré les insultes contre elle et son fils lors du récent PSG-OM. Elle a pris les devants en lançant une pétition pour mettre la pression sur les instances.

A l’heure où l’avenir des groupes de supporters en France est remis en cause par le gouvernement qui estime que les débordements sont trop nombreux, que la sécurité est mise en danger et que les forces de l’ordre sont mobilisées en masse chaque week-end, les instances du football essayent aussi de s’attaquer aux chants et banderoles insultantes dans les stades. Le match entre le PSG et l’OM a visiblement échappé à ces contrôles puisque Adrien Rabiot et sa mère ont été copieusement insultés, avec des banderoles portant atteinte à leur vie privée et tranquillement installées en tribunes au moment du coup d’envoi.

Des sanctions plus sévères demandées

Une plainte a ainsi été déposée par la famille Rabiot, contre les auteurs de ces banderoles, tout en dénonçant le laxisme, volontaire à ses yeux, du PSG. Mais la mère et représentante du capitaine de l’OM tient à aller plus loin. En ce début de semaine, elle a annoncé avoir lancé une pétition sur Internet qui se nomme : « Pour un football respectueux - stop aux insultes personnelles dans les stades ».

Véronique Rabiot y demande un respect du règlement de la LFP et de la FFF contre les insultes sur et en dehors des terrains, dans tous les stades de football. Avec des sanctions appropriées quand les messages insultants ou haineux sont avérés. Des paroles qui n’auraient pas leur place dans la société sont ainsi autorisées dans les stades, ce que Véronique Rabiot dénoncé vivement. « Je m'exprime aujourd’hui non pas seulement en tant que mère, mais en tant que citoyenne attachée aux valeurs de respect, de dignité et de justice », a fait savoir Véronique Rabiot, dont la pétition sur le site mesopinions.com dépasse les 800 signatures en quelques heures.