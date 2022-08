Il a ruiné la France, il sauve le Barça

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'ancien patron de Téléfoot, Jaume Roures, qui a littéralement failli ruiner le football français, va permettre au Barça de sauver la face lors de ce début de saison.

Le nom de Jaume Roures donne directement de l’urticaire aux présidents de clubs français et à la Ligue. Le patron de Médiapro avait investi massivement dans le football français pour récupérer 80 % des droits TV en 2020 avant de jeter l’éponge six mois plus tard. Le Covid, les faibles rentrées d’argent, le coût et les charges, le dirigeant espagnol ne s’est pas pris la tête et a tout plaqué, dans un départ en catimini rendu possible par l’absence de provisions sur les comptes de la Ligue, en raison du contrat signé les yeux fermés par Didier Quillot en 2018.

Les ventes des bastions du Barça s'enchainent

C’est donc avec un énorme trou dans les caisses que les clubs professionnels et la Ligue ont essayé de colmater les brèches tant bien que mal, créant une crise sans précédent dans le football français. Jaume Roures était reparti en tant que personnage détesté en France, mais sans le moindre regret, le contrat signé lui permettant de partir sans même mettre en danger sa société Médiapro. Car en dehors de la France, et notamment en Espagne, l'une des sociétés de Jaume Roures continue d’investir sur des droits et de diffuser librement tout en fonctionnant normalement.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company Orpheus Media for an amount of 100 million euros. This sale will serve to accelerate the growth of the Club's digital, NFT, and Web3 strategy.



More information 👉 https://t.co/Q7v9c8WFy7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2022

Le businessman possède également d’autres sociétés dans l’audiovisuel et il vient de faire un investissement qui fait beaucoup parler. En effet, le FC Barcelone, en raison de son recrutement dispendieux et de ses difficultés financières, est dans l’incapacité de valider ses recrues comme Robert Lewandowski auprès de la LFP espagnole. La masse salariale est trop élevée par rapport aux revenus. Joan Laporta, qui a déjà actionné trois leviers en vendant des biens du club ou en cédant des droits, a décidé d’actionner le quatrième ce vendredi. Le club catalan a vendu 24,5 % des droits de Barça Studios, la société qui s’occupe de l’ensemble du contenu vidéo, audio, NFT et numérique du Barça, à Orpheus Media, qui appartient à Roures. C’est la deuxième fois en quelques jours que le Barça effectue une telle opération, puisque 24,5 % des parts du Barça Studios avaient été cédés à socios.com le 1er août dernier. Cela rapportera 100 millions d’euros au club catalan, qui peut ainsi inscrire ses recrues, tout en validant quelques baisses de salaire dont celle de Gérard Piqué qui devrait avoir lieu. Une issue rendue possible grâce à Roures, pur barcelonais et soutien avéré du Barça depuis toujours.