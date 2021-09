Hakimi délivre le PSG, l'OM lâche des points

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le PSG a failli perdre ses premiers points de la saison en déplacement à Metz.

Les joueurs parisiens ont beaucoup gâché, et sont tombés sur une valeureuse équipe lorraine qui a tenu le match nul 1-1 jusqu’au dernier instant. Mais sur une ouverture de Neymar, Hakimi a inscrit un nouveau but, du gauche, pour finaliser un doublé qui offre les trois points au PSG (2-1). Les points, l’OM les a en revanche bien perdus. Le club provençal n’a pas trouvé la faille à Angers, et doit se contenter d’un 0-0.

En revanche, pour l’OL, cela a souri malgré un début difficile et un but de retard à la pause. Ensuite, la machine s’est mise en route et même Emerson a trouvé le chemin des filets pour une victoire 3-1. Enfin, sans ses supporters, privés de match après les incidents face à Lille, Lens a perdu pied contre Strasbourg, s’inclinant 0-1. Enfin, Lorient a battu Nice 1-0 avec encore un pénalty manqué par Gouiri chez les Azuréens.