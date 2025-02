Grève des arbitres, menace sur la Ligue 1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Suite aux propos de Pablo Longoria, lequel a accusé l’arbitrage français de corruption, le syndicat des arbitres menace d’exercer un droit de retrait en cas de nouvelle atteinte à la vie privée de ses membres.

La rencontre entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille a fait des dégâts. Fou de rage contre les décisions de l’officiel, Jérémy Stinat, Pablo Longoria s’est emporté et a hurlé que les arbitres français étaient tous corrompus. À lire entre les lignes, il existerait un complot contre son club. Quelques jours plus tard, le président phocéen a présenté ses excuses devant la commission de discipline de la LFP, mais il a tout de même pris une suspension de 15 matchs. Pour le syndicat des arbitres français (SAFE), le combat ne s’arrête toutefois pas là. Via leur organisation, les arbitres ont fait savoir qu’ils n’hésiteraient pas à exercer leur droit de retrait si « une nouvelle atteinte à leur sphère privée, les mettant en danger, eux ou leurs proches » arrivait. En clair, le football français pourrait s'arrêter brutalement si une nouvelle polémique touchait le corps arbitral et avait des effets sur la vie des officiels, lesquels sont désormais la cible de menace de mort ou même de soucis professionnels.

Le SAFE derrière Jérémy Stinat

Lésé par l'arbitrage, l'OM n'a encore rien vu https://t.co/bU0KXfRrxR — Foot01.com (@Foot01_com) February 27, 2025

Par ailleurs, le syndicat a rencontré Marie Barsacq, la ministre des Sports, ainsi que Philippe Diallo, le président de la FFF, et Vincent Labrune, celui de la LFP. Ces rendez-vous ont permis aux arbitres de s’assurer qu’ils pouvaient bénéficier du soutien des plus hautes instances du football français, ainsi que des pouvoirs politiques. L’objectif est de faire en sorte qu’un « tel dérapage ne puisse plus jamais se reproduire dans les championnats français », indique le SAFE, lequel s’associe « à la démarche de Jérémy Stinat en vue de saisir un juge d’instruction du Tribunal Judiciaire de Paris d’une plainte avec constitution de partie civile ».

Pour rappel, M. Stinat avait retrouvé les pneus de son véhicule crevés, même s’il n’est pas possible, à ce stade de l'enquête, d'être certain d'une corrélation avec son activité d’arbitre professionnel. Ce dernier a également été la cible de menaces de mort venues des réseaux sociaux.