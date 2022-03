Grâce à deux boulettes, Lens régale Bollaert

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

29e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens bat le Clermont Foot 3-1

Buts pour Lens : Danso (39e), Sotoca (45e+4), Haïdara (58e)

But pour Clermont : Rashani (9e)

Succès avec la manière pour le Racing Club de Lens. Malgré l’ouverture du score concédée après le but de Rashani (0-1, 9e), ce sont bien les Sang et Or qui avaient mieux débuté la partie. Les situations de centre se multipliaient devant la cage de Clermont, qui finissait logiquement par céder sur l’égalisation de Danso (1-1, 39e), auteur d’un extérieur du pied peu académique.

Le promu, étouffé, pensait au moins atteindre la mi-temps avec ce score nul. Mais c’était sans compter sur la première boulette de Djoco ! Le gardien de Clermont déposait le ballon au sol pour relancer au pied, sans s’apercevoir que le malicieux Sotoca (2-1, 45e+4) rôdait derrière lui pour chiper le ballon et inscrire un but magnifique en angle fermé ! Autant dire que certains Clermontois avaient du mal à cacher leur colère contre le portier, dont les malheurs ne faisaient que commencer.

Car en deuxième période, toujours en pleine phase domination lensoise, le dernier rempart repoussait mal un ballon aérien, permettant à Haïdara (3-1, 58e) de donner un avantage confortable au RCL. Clermont ne reviendra plus, l’arbitre ayant refusé de lui accorder un penalty après visionnage d’une main de Gradit à la VAR, tandis que le gardien lensois Fariñez, lui, empêchait Khaoui de réduire le score. Les hommes de Franck Haise se relancent ainsi dans la course à l’Europe, pendant que Clermont reste proche de la zone rouge.