Frank Leboeuf pète un plomb, il demande des punitions radicales

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les incidents entre supporters se multiplient à chaque journée de championnat. Frank Leboeuf l'assure, on est trop gentil avec ceux qui transgressent la loi.

C’est le problème inattendu et nuisible de ce début de saison. Pour la première fois en quasiment deux ans, les spectateurs sont de retour dans les stades en France, mais cela ne se traduit pas forcément par la fête espérée. Dès la reprise, des problèmes sont apparus au niveau de la sécurité, et les supporters en profitent pour en découdre ou envahir les terrains. De quoi dégouter du football certains passionnés, ce que comprend parfaitement Frank Leboeuf. L’ancien joueur, champion du monde en 1998 avec les Bleus, se dit révolté de voir les incidents se multiplier. Dans une intervention sur RTL, l’ancien défenseur central rebondit sur les derniers incidents du Vélodrome lors du match entre l’OM et le PSG, pour demander que les sanctions exemplaires se multiplient.

Il n'y a pas qu'à Marseille

« Ce n'est pas qu'à Marseille. On l'a vu dans d'autres stades, à Montpellier, à Nice, à peu près partout. Il faut punir. Il n'y a que ça qui marche chez les gens. Si vous les punissez, que vous les interdisez de stade, ils arrêteront de vous emmerder. Ce n'est pas possible d'avoir des abrutis pareils. Je suis désolé, j'ai aimé les supporters de Marseille mais je ne peux pas cautionner ça. Ce n'est pas possible parce que ça empêche les autres de vivre leur passion. Ces gens-là, ils font du mal. Je ne suis pas content quand je vois ça », a pesté Frank Leboeuf, qui ne rigole pas en ce qui concerne les sanctions qui devraient être prononcées selon lui.

Interdiction de stade à vie

Les simples interdiction de stade pour un an ne sont pas suffisantes à ses yeux. « Bien sûr qu'elles sont trop légères ! Il faudrait interdire de stade à vie. Le petit jeune qui rentre sur le terrain, il ne veut peut-être pas du mal. Mais c'est un spectacle, on ne fait pas n'importe quoi dans la vie ! On vit dans une société où il faut partager les règles, sinon on ne s'en sort pas », a souligné le joueur passé par Chelsea notamment, et pour qui l’exemple anglais avec de très sévères sanctions à l’encontre des hooligans, a permis de pacifier les stades, même si l’ambiance n’y est plus aussi chaleureuse que par le passé.