Foot : Roxana Maracineanu annonce des bonnes nouvelles

Dans : Ligue 1.

Même si le sport professionnel, et donc la Ligue 1, continue pendant ce deuxième confinement, les footballeurs jouent dans des stades à huis clos…

Pour limiter le brassage de personnes et annihiler les grands rassemblements, souvent vecteurs de propagation du Covid-19, les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 sont fermés au public depuis plusieurs semaines déjà. Mais alors qu’un léger déconfinement s’annonce pour la fin du mois de décembre, la question du retour du public dans les enceintes se pose. Sans mettre une date fixe, Roxana Maracineanu s’est quand même mouillée en annonçant la mise en place de jauges relatives, qui s’adapteront à la taille et à la capacité d'accueil des différents stades de France.

« Déjà, c'est une grande réussite pour nous qu'il puisse y avoir aujourd'hui du spectacle sportif à la télévision. Maintenant, j'ai envie que les spectateurs reviennent en vrai. Quand ? On espère dès que possible. Quand on aura la chance de voir moins d'images dramatiques en provenances des hôpitaux, à ce moment-là, sans doute, on pourra revenir plus facilement. Vous avez vu les annonces du président. Quand ça repartira, ça repartira avec ce qu'on appelle une jauge relative à la surface du stade. C'est acté. Combien de personnes ? On ne peut pas le dire encore. Ce sont les données du ministère de la Santé qui dirigent tout cela », a avoué, sur RMC, la ministre déléguée aux Sports, qui a également annoncé la reprise du foot amateur en décembre pour les mineurs puis en janvier ou en février pour les majeurs. Enfin des bonnes nouvelles !