Foot : Emmanuel Macron ne flingue pas la Ligue 1... pour l'instant

Dans : Ligue 1.

Ce lundi soir à 20 heures, Emmanuel Macron s’exprimera devant les Français afin de faire le point sur la pandémie de coronavirus qui frappe le pays.

A cette occasion, le Chef de l’Etat devrait demander aux Français de poursuivre leurs efforts en prolongeant le confinement, possiblement d’un mois complet supplémentaire. Le président de la République sera également attendu au tournant sur le volet économique, cette crise sanitaire ayant des conséquences désastreuses sur les finances de nombreuses entreprises.

Cela n’a échappé à personne, cette crise a également un énorme impact sur l’économie des clubs de Ligue 1, lesquels souffrent de l’arrêt complet des compétitions. En attendant de savoir si le championnat de France pourra aller à son terme, le bureau de la Ligue 1 a voté dès vendredi à l’unanimité des dates privilégiées de reprise des championnats de la saison prochaine : le 22 août pour la Ligue 2 et le 23 août pour la Ligue 1. A condition toutefois que les championnats de la saison en cours s’achèvent le 17 juillet pour la Ligue 2 et le 25 juillet pour la Ligue 1.

Des dates butoirs ont été définies, et cela a été grandement apprécié au sommet de l’Etat, selon les informations de L’Equipe. Par ailleurs, on apprend que l’exécutif n’a pour l’instant pas fait une croix sur la fin de la saison de Ligue 1. « Nous avions été prévenus (du vote des dates de fin de saison). La Ligue a naturellement en tête que cette mise en œuvre dépendra de la situation sanitaire. Mais il était utile qu'elle définisse les conditions calendaires de la fin du Championnat. Il est trop tôt pour considérer que c'est impossible. Et cette visibilité accrue est salutaire pour son écosystème » a indiqué ce proche d’Emmanuel Macron au quotidien national. Autrement dit pour l’instant, tous les scénarios sont encore possibles pour la fin de la saison de Ligue 1. Y compris celui dans lequel les footballeurs, plus suivis que le commun des mortels médicalement, bénéficieraient d’une dérogation pour reprendre les entraînements…