L1 : 23 août 2020, la date folle choisie par la LFP

Dans : Ligue 1.

Le football étant toujours à l’arrêt comme la plupart des activités en France, impossible pour le moment de savoir quand la saison 2019-2020 pourra se terminer.

Pour le moment, l’intention des clubs professionnels est toujours de terminer coûte que coûte la saison en cours, afin de débloquer les paiements des droits TV notamment, à l’heure où Canal+ et BeIN Sports ont refusé d’effectuer le dernier versement. Mais un courant alternatif est né au sein des présidents de Ligue 1 et Ligue 2, avec l’intention de faire reprendre la saison 2020-2021 pas trop tardivement, histoire de commencer rapidement à toucher les droits TV bien plus conséquents de Mediapro, qui prendra le relai lors du prochain exercice. Et selon L’Equipe, le bureau de la LFP a fait savoir son intention de faire reprendre la saison prochaine le dimanche 23 août 2020.



Une date qui se situe seulement deux semaines après celle prévue initialement. Malgré l’arrêt du football qui risque de durer au moins deux mois, ce choix risque de faire sacrément monter la pression sur la fin de saison. Dans son calendrier idéal, la LFP espère une fin de championnat le 17 juillet en Ligue 1, et la fin des barrages pour le 2 août. Un scénario possible si les matchs s’enchainent, et les Coupes d’Europe venaient à se terminer courant août donc, soit pendant la reprise de la saison suivante. C’est ce qu’on appelle un programme chargé, avec bien évidemment des risques de surmenage assez évidents, sans compter les problèmes de contrat et de calendrier.