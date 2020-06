FFF : Les bonnes manières oubliées, Le Graët remballe Luis Fernandez

Dans : Ligue 1.

Remonté contre Noël Le Graët et ses méthodes, Luis Fernandez souhaite installer d’anciens joueurs aux commandes de la Fédération Française de Football. De quoi provoquer une réaction inattendue de la part du dirigeant.

A l’occasion des élections présidentielles de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët aura de la concurrence l’année prochaine. Le président de l’instance risque d’être opposé à un nouveau projet présenté par Luis Fernandez, lequel aimerait installer d’anciennes gloires du foot tricolore aux commandes de l’organisation. Le tout afin de mettre un terme à la gestion critiquée de l’actuel patron. Autant dire que ce dernier n’a pas apprécié. Du coup, Le Graët s’est lâché dans sa réponse donnée au Figaro ce mercredi.

« Les propos de Luis Fernandez ? Je n’en ai rien à cirer, a osé l'ancien président de Guingamp. Pourvu qu’il y ait plein de candidats, ça prouve que la FFF est intéressante. Après, sur le côté, "le foot aux footballeurs"… Regardez, au Comex de la fédération on retrouve Mark Keller, Albert Gemmrich, Laura Georges et Brigitte Henriques, ce qui fait quatre internationaux sur douze membres. On n’est pas irremplaçable, c’est valorisant que plein de gens aient envie de venir, mais dans la liste citée (Bossis, Tigana, Giresse, Amoros, Barthez, Thuram, Desailly…), les trois quarts m’ont appelé. » Rappelons que Le Graët affirme qu’il ignore encore s’il posera sa candidature pour un troisième mandat à la FFF.