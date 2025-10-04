FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Quand tu m auras montré a chaque match un attaquant qui se fait stopper illégalement par le dernier défenseur sans sanction Tu m expliqueras le rouge a Benatia et aussi le 2-ème jaune a Cornelius pour son expulsion des 8 secondes avec un attaquant adverse qui est a moins de 9 mètres 15 Le règlement doit être le même pour tout le monde ok surtout quand c est flagrant et sans interprétation