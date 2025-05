Fabrizio Romano annonce un énorme transfert en Ligue 1

Avant même de savoir s’il sera qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club de Monaco a bouclé un transfert de premier ordre dont il a le secret. Grâce à ses conditions fiscales avantageuses, la formation de la Principauté a toujours réussi des jolis coups, faisant venir des Saviola, Morientes, Klinsmann, Falcao, Simone ou James Rodriguez, souvent avec réussite.

La saison prochaine, l’ASM aura dans ses rangs Eric Dier, qui quitte ainsi le Bayern Munich en fin de contrat. Le défenseur révélé à Tottenham même s’il a débuté sa carrière au Portugal où il a grandi, a décidé de relever le défi de Monaco, qu’il rejoint à l’âge de 31 ans. Fabrizio Romano a confirmé que tout était bouclé pour cette arrivée qui va faire parler, Dier possédant tout de même 49 sélections avec les Three Lions. Monaco ne déboursera donc pas un centime pour récupérer le joueur anglais, qui arrive donc sur le Rocher sans garantie de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

🚨🇲🇨 Eric Dier’s move to AS Monaco is signed and completed, contract also in place for the English defender.



Here we go, confirmed. 🔐 pic.twitter.com/nLOteRW0IK