Eteindre le Vélodrome, l'OL part en mission face à l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Malo Gusto et l’Olympique Lyonnais attaquent l’Olympico de dimanche avec de grandes ambitions. Notamment celle de faire déjouer l’OM dans son antre du Vélodrome.

Les supporters marseillais ont un magnifique programme en cette fin de saison, avec la réception du Feyenoord Rotterdam pour une demi-finale de Coupe d’Europe qui s’annonce explosive jeudi prochain. Entre temps, l’OM recevra à nouveau, mais en championnat. Et malgré la situation confortable au classement avec la deuxième place, il n’y aura pas de repos possible pour les Provençaux. C’est en effet un Olympique Lyonnais qui jouera sa dernière chance en Europe qui se présentera au Vélodrome. Avec l’envie de s’offrir un succès de prestige dans une saison bien décevante. Une envie incarnée par Malo Gusto, le joueur le plus tranchant du côté lyonnais dernièrement, et qui croque son temps de jeu à seulement 20 ans, avec 33 matchs au compteur dans cet exercice. Pour le jeune défenseur, qui a désormais surpassé Léo Dubois, ce genre d’ambiance le transcende, même s’il n’y aura que la victoire qui comptera dimanche soir.

L'OL en fait une question de fierté

« Oui, il y a des ambiances qui marquent, au Parc des Princes, aux Rangers, à West Ham. Le Vélodrome plein dimanche ce sera beau, mais il faut faire abstraction de tout ça et le transformer en bonne pression pour pouvoir faire le meilleur match possible. Jouer dans ces ambiances me pousse à faire encore mieux. Quand tu es à l’extérieur, les gens dans les tribunes font en sorte que tu te rates… Donc il faut essayer d’élever son niveau de jeu et montrer que l’on est là pour réussir de grandes choses. Après, c’est de la fierté, on connaît la ferveur d’un Olympico. On est Lyonnais et on veut montrer qui on est et gagner tout simplement », a prévenu Malo Gusto dans les colonnes du Progrès. Une ambition légitime pour l'OL, qui se doit de terminer cette saison sur une note positive, ne serait-ce que pour envisager la prochaine avec un peu d'optimisme.