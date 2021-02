Droits TV : La Ligue 1 vendue 800 ME cet été ?

Dans : Ligue 1.

Dans les prochains mois, la LFP va mettre sur le marché les droits télévisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2021-2024.

Pour l’heure, on ignore encore si les droits seront attribués à la suite d’un appel d’offres ou si les discussions de gré à gré seront privilégiées par la Ligue de Football Professionnel. Quoi qu’il en soit, l’objectif des instances est de revaloriser au mieux un championnat égratigné par le fiasco Mediapro, et dont les droits TV s’élèvent à 650 ME pour la saison 2020-2021 après l’accord passé avec Canal + il y a une semaine. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, l’économiste Christophe Lepetit a tenté d’estimer la valeur de la Ligue 1. Et pour le spécialiste, une vente des droits TV à hauteur de 800 ME pour la période à venir est totalement envisageable.

« 800 ME ne serait probablement pas un mauvais résultat, même s'il poserait question, les clubs ayant bâti leurs budgets 2020-2021 et au-delà (les contrats de joueurs sont signés sur des durées longues) sur un montant supérieur à un milliard. Si la LFP leur propose des lots adaptés, il n'y a pas de raison que les nouveaux acteurs qui ont envoyé un signal en participant à l'appel d'offres de cet hiver, n'entrent pas sur le marché français comme ils l'ont fait en Allemagne, Angleterre et Italie. Pour autant, les acteurs traditionnels, et en particulier Canal +, restent très importants voire incontournables. L'enjeu pour la Ligue va justement consister à entretenir et susciter la concurrence entre ces deux catégories d'acteurs » explique l’économiste, globalement optimiste quant à l’avenir de la Ligue 1, qui devrait se relever du fiasco Mediapro grâce au support de Canal ainsi que la concurrence d’Amazon ou encore DAZN.