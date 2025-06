Droits TV ‍: La chaîne 100 % L1 révèle son plus grand secret

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite à l’échec avec DAZN, la Ligue de Football Professionnel devrait lancer sa propre chaîne pour diffuser tous les matchs de la Ligue 1. Mais à quel prix pour les futurs abonnés ? La première tendance est connue.

Même si rien n’est encore fait, et que pour l’instant, DAZN reste le diffuseur principal de la Ligue 1 en vue de la saison prochaine, les choses vont bouger dans les semaines à venir. En coulisses, la LFP travaille effectivement d’arrache-pied pour créer sa propre chaîne. Dès la reprise du championnat de France en août, les fans de L1 devront logiquement se brancher sur une nouvelle antenne, gérée par la Ligue. Mais pour que cette chaîne 100% Ligue 1 soit une réussite, il faudra qu’elle soit distribuée par des acteurs bien connus par les téléspectateurs français, comme Canal+.

De nouveau ouvert à une collaboration avec la Ligue depuis la désignation de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media, la structure gérant la commercialisation des droits TV de la L1, Maxime Saada se dit prêt à aider la LFP. Si et seulement si le prix de la chaîne de la LFP est correct pour les futurs abonnés. Et pour Bertrand Meheut, le président du groupe Canal+ a raison de dire que le juste prix d’une chaîne pour le foot français tourne autour des 15 euros par mois.

« La LFP peut attirer un potentiel de 2 millions d’abonnés »

📺⚽️💶



« La LFP n'a pas à fixer la valeur de son Championnat »



Les anciens présidents de Canal+ jugent la crise des droits audiovisuels de la Ligue 1 dans @lequipe ce samedi



Avec @pierrelescure @xaviercouture et Bertrand Méheut 👇🏼 https://t.co/1NOPE5SIDc — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) June 7, 2025

« La LFP peut attirer un potentiel de 2 millions d’abonnés maximum au tarif public de 15 euros TTC, soit 10 euros par mois pour la LFP (après déduction de la TVA et de la marge brute du distributeur). Au mieux, cela représente donc 200 millions d’euros sur 10 mois desquels il faut déduire la production… Ce qui conduit à un revenu net de 150 millions par an. On est très loin du milliard rêvé par certains pour qui l’annonce du milliard de Mediapro était le plus beau jour de leur vie… », a expliqué l’ancien président de Canal entre 2003 à 2015 dans L’Equipe. Celui sait que la LFP ne fera pas la même erreur que DAZN, qui avait râté son offre de lancement à près de 40 euros par mois avant de proposer des promotions à tour de bras ensuite pour récupérer des abonnés en cours de saison…