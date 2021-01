Droits TV : France Télévisions après TF1 et M6, la L1 s’arrache !

Dans : Ligue 1.

Alors que le duo Canal+ - beIN Sports a décidé d'imiter Mediapro en rendant les lots de Droits TV à la LFP, les chaînes en clair se battent pour récupérer la Ligue 1.

Au début du mois de février prochain, la Ligue va avoir tous les lots de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en main, puisqu’après le fiasco de la chaîne Téléfoot, Canal+ et beIN Sports ont eux aussi choisi de rendre leurs Droits TV. En attendant la relance d’un nouvel appel d’offres, le feuilleton de la L1 va-t-il se poursuivre sur des chaînes en clair ? Possible, vu que M6 et TF1 ont déjà proposé à la LFP de diffuser les rencontres de L1. Mais les deux chaînes privées ne sont pas les seules sur le coup, puisque ce vendredi soir, Le Parisien annonce que France Télévisions est aussi intéressée pour reprendre les matchs du championnat. En tout cas, « le groupe public a contacté la Ligue de Football Professionnel et lui a assuré être prêt à diffuser les rencontres de Ligue 1 si Téléfoot n'était plus en mesure de le faire ».

Si l’approche de France TV n’est pas nouvelle, vu qu’elle date de 2020, l’entreprise publique ne déboursera aucun euro pour acheter des lots auprès de la LFP. Un vrai problème pour Vincent Labrune, qui veut trouver un diffuseur payant jusqu’à la conclusion du nouvel appel d’offres, histoire de recevoir une petite rentrée d’argent. Et alors qu’aucun nouveau diffuseur s’est manifesté depuis le retrait de Mediapro, la Ligue pourrait céder à l’idée de Canal+, en validant un système de pay-per-view. En tout cas, le gouvernement suit ce nouveau problème avec les Droits TV du foot français de près. Même s’ils ne veulent pas jouer les médiateurs, Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l'Education, la Jeunesse et les Sports, et Roxana Maracineanu, la Ministre déléguée aux Sports, réfléchissent à plusieurs solutions pour sortir les clubs tricolores de cette tempête...