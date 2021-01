Droits TV : BeIN Sports suit Canal+, la LFP va récupérer toute la L1

Dans : Ligue 1.

Après Mediapro et Canal+, c’est au tour de beIN Sports de lâcher la LFP, la Ligue 1, la Ligue 2 et tout le football français dans son ensemble…

Même si cette décision était attendue, elle est désormais actée. Selon Le Figaro, beIN Sports a effectivement décidé de rendre à la Ligue le lot 3 des Droits TV de la L1, comme l’a proposé Canal+. Mardi dernier, Maxime Saada annonçait son intention de rendre ses Droits TV à la LFP pour relancer un nouvel appel d’offres. Sauf qu’au final, c’était à beIN Sports de trancher, vu que c’est la chaîne qatarie qui sous-licencie ses deux matchs de championnat à Canal+ depuis le début de la saison. Mais sachant que C+ avait « inscrit une clause obligeant son partenaire qatari à rendre ce lot s'il en fait la demande » dans le contrat, beIN est obligé de suivre la demande de Canal, le distributeur exclusif des chaînes du Qatar.

Vincent Labrune va désormais devoir prendre cette nouvelle en compte, vu que la LFP avait initialement prévu de lancer un nouvel appel d’offres que pour les lots lâchés par Mediapro. Sous la pression du duo Maxime Saada - Nasser Al-Khelaïfi, le président de la Ligue va sûrement être dans l’obligation de relancer un appel d’offres complet avec tous les lots… En attendant d’en savoir plus, la L1 va continuer son petit bout de chemin sur Téléfoot et Canal+ jusqu’en février. Et après ? Si aucun accord n’est trouvé entre la LFP et de nouveaux diffuseurs, TF1 et M6 pourraient potentiellement prendre le relais en diffusant les matchs de championnat en clair, histoire d’éviter l'écran noir. Quoi qu’il en soit, la crise des Droits TV n’est donc pas encore terminée en France...