Droits TV ‍: Canal+ veut l’OM et le PSG à prix discount

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les négociations sont toujours dans l’impasse entre la LFP et les potentiels diffuseurs pour la saison à venir. Canal + reste très distante et pourtant, la chaîne cryptée a bien un intérêt pour la Ligue 1.

Vincent Labrune est désespérément à la recherche d’une solution pour la diffusion de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Au début des discussions, DAZN apparaissait comme un candidat crédible mais rapidement, le « Netflix » du sport a fait savoir qu’il n’était pas prêt à investir les sommes réclamées par la LFP. Même chose pour Amazon, actuel diffuseur du championnat, mais à prix réduit après le fiasco de Mediapro et qui n’a pas du tout l’intention de mettre des sommes folles pour conserver des droits de la Ligue 1. Reste les deux diffuseurs historiques, à savoir Canal + et Beinsports. Longtemps, il s’est murmuré que la chaîne qatarie allait rafler 100 % des droits TV à un prix correct pour sauver le football français, en attendant une possible négociation avec Canal +.

Droits TV : Canal+ viré, le coup de poker ultime de la LFP https://t.co/HmGPjmwgeY — Foot01.com (@Foot01_com) May 30, 2024

Mais le Qatar a tapé du poing sur la table et n’a pas du tout l’intention de dépenser à perte dans la Ligue 1, un coup de théâtre qui a placé le football français dans l’impasse. Sur le plateau de BFM Business, Cyril Linette, ancien patron des sports de la chaîne cryptée, a évoqué la situation bancale dans laquelle se trouve le football français. Selon lui, une solution sera trouvée mais à un prix plus bas qu’espéré. De plus, il estime que Canal + aimerait avoir de la Ligue 1 dans sa grille de programme, mais uniquement certaines affiches du PSG ou de l’OM, les deux clubs qui génèrent les meilleures audiences.

Canal + uniquement intéressé par l'OM et le PSG ?

« Canal + a beaucoup de football. Ils ont racheté pour la saison prochaine l’intégralité des coupes d’Europe qui vont bénéficier de beaucoup plus de dates la saison prochaine. Ils ont mis 480 millions d’euros sur les coupes européennes, c’est une décision d’entreprise très forte. C’est une somme colossale, c’est quasiment le montant que Canal + investissait avant dans la Ligue 1. Il y a trois ans, la Ligue 1 a tourné le dos à son client principal. Que fait le client principal ? Il va acheter autre chose. Canal continue de servir du foot à ses abonnés mais a dépensé l’argent qu’il mettait dans la Ligue 1 dans les coupes d’Europe et a moins d’argent à dépenser maintenant. Dans l’absolu, je pense que Canal + aimerait bien avoir un peu de Ligue 1, le match du dimanche soir. L’OM est un vecteur d’abonnement et d’audience au même titre que le PSG. Mais ils le feront à leur prix » a analysé Cyril Linette, qui a également brièvement évoqué la possibilité d’une chaine 100% Ligue 1 créée par la LFP, mais qui générerait de très faibles revenues financiers pour les clubs. Autant dire que Canal+ et Beinsports ont toujours les cartes en mains dans ce dossier puisque la lumière ne semble pouvoir venir que d’eux.