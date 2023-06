Douche froide pour Monaco et l'OM, la Poupée qui dit non

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

De nombreux clubs français cherchent un entraineur, et le profil de Marcelo Gallardo plait beaucoup. L'Argentin a toutefois fait connaitre sa préférence.

Entraineur en vogue en Amérique du Sud, Marcelo Gallardo se prépare à arriver en Europe. L’ancien meneur de jeu a déjà évolué en France dans sa carrière de joueur, et son nom est cité dans plusieurs clubs tricolores. L’AS Monaco, qui s’est séparé de Philippe Clément à la fin de la saison, rêvait de voir El Muñeco (La poupée) s’asseoir sur le banc de Louis-II, dans un club où il a déjà évolué. Dans le même temps, l’OM a subi la démission d’Igor Tudor et ciblait l’Argentin pour sa capacité à transcender ses équipes, et à aller chercher des titres comme ce fut le cas avec River Plate. L’entraineur de 47 ans a l’énorme avantage d’être libre lors de ce mercato, mais il compte néanmoins prendre son temps pour bien choisir.

Gallardo, l'Angleterre le fait rêver

Ainsi, selon Nice Matin, une arrivée en Ligue 1 n’est pas sa première idée, et Gallardo compte plutôt prendre un poste en Premier League. Les places sont encore plus chères de l’autre côté de la Manche, mais la France, et donc Monaco, Marseille, voire Nice, sont donc un plan B pour celui qui a aussi évolué au PSG. Attention toutefois à ne pas jouer avec le feu, les clubs européens veulent très vite trouver leur entraineur, et Monaco s’est déjà rabattu sur plusieurs pistes, avec notamment l’ancien coach de Leeds Jesse Marsch très proche de Paul Mitchell, le directeur sportif de l’AS Monaco. De son côté Pablo Longoria a avoué ce lundi étudier de nombreuses pistes pour trouver son futur entraineur, et compte bien remplir sa mission d’ici une dizaine de jours au maximum.