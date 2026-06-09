DNCG : Six clubs passent avec succès, dont le PSG

Quelle énorme erreur d'avoir attribuer l'organisation du Mondial à ce pays arriéré qui baffoue tous les aspects du sport.
Et Dieu sait à quel point Nasser est préoccupé par l'OM....
la Fifa était déjà un panier de crabes avec Blatter, elle est devenu une dictature de corrompus avec Infantino (et Trump). quelle bande de sac à m...
Il a bien raison , a son âge il faut jouer
C'est bien mieux pour lui ( en accord avec l'OL) , il y a bcp de jeunes devant lui et il n'a pas encore le niveau L1
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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