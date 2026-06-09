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DNCG : Six clubs passent avec succès, dont le PSG

Ligue 109 juin , 20:20
parGuillaume Conte
1
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La DNCG a auditionné six clubs ce mardi, et aucun d’entre eux n’aura de problèmes pour l’inscription dans la compétition la saison prochaine.
En Ligue 1, c’est le cas du PSG et de Troyes, qui ont vu leur budget être validé sans aucune réserve.
En Ligue 2, aucune mesure prise également à l’encontre du FC Nantes, de Rodez, de Grenoble et de Reims, qui peuvent désormais se concentrer sur le mercato qui va ouvrir ses portes dans quelques jours.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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