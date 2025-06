DNCG ‍: Le Havre relégué et Reims sauvé, le 24 juin sera chaud

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Grand danger autour du Havre, qui a reporté son passage devant la DNCG en espérant de nouveaux éléments pour une vente rapide du club. La situation est très tendue.

La DNCG a accepté le report de l’audition du Havre prévue cette semaine, et qui aura finalement lieu le 24 juin prochain. Deux semaines qui peuvent aider le club normand à mettre les choses en ordre, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le club doyen de la Ligue 1 a souvent pesté contre les instances, estimant être mal rétribué dans les distributions de CVC notamment. Et le fait que les droits TV disparaissent de l’équation compte aussi. La preuve, selon Paris Normandie, c’est un déficit de 15 millions d’euros qui est constaté dans les caisses du HAC. Et surtout, il n’est pas en mesure d’être comblé actuellement.

OL : Textor apporte 223 millions et scotche la DNCG https://t.co/pUHTvbsYkX — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2025

Propriétaire du club, Vincent Volpe cherche des partenaires financiers ou des repreneurs pour éviter le fiasco. Le dossier du rachat est réellement à l’étude même si le temps risque de manquer. Les Américains de Blue Crow, société basée à Houston mais qui possède des clubs un peu partout sur la planète football, ont fait une offre, mais aucun accord n’a été trouvé alors que d’autres acheteurs sont intéressés. Les dirigeants normands espèrent ainsi présenter de nouvelles pièces garantissant un rachat et des fonds financiers en arrivage à la DNCG le 24 juin. « Oui, il peut y avoir des éléments nouveaux, complémentaires. C’est à ce jour sans garantie, mais c’est une possibilité », a expliqué Jean-Michel Roussier à Paris Normandie. Et comme côté départs, il ne devrait pas y avoir de ventes spectaculaires de joueurs dans les prochains jours, la situation reste très inquiétante.

En cas de relégation en Ligue 2, Le Havre, qui s’était maintenu sportivement à l’arraché dans les derniers instants du championnat, céderait sa place en Ligue 1 à Reims, premier relégué après sa défaite en barrages contre Metz.