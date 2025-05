DNCG ‍: Le FC Nantes fonce vers la Ligue 2

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

En difficulté financière, le FC Nantes prévoit un plan d'austérité pour passer la DNCG. Waldemar Kita va sauver les meubles, mais l'avenir inquiète beaucoup.

C’est ce mardi que les auditions devant la DNCG débuteront pour les clubs de Ligue 1. Personne n’y échappera même si chacun aborde ce rendez-vous avec une confiance relative. Les clubs aux gros moyens semblent à l’abri en raison de leur participation européenne, même si cela n’empêche pas l’OL d’être dans le viseur des instances pour sa gestion chaotique à la John Textor. Chez les clubs du ventre mou, cela s’annonce aussi compliqué de ne pas tenir compte du moindre apport lié aux droits télévisuels, ce qui était jusqu’à présent la manne financière numéro 1 dans tous les budgets ou presque.

Monsieur Caviar 🍽



10 passes décisives cette saison en @Ligue1 pour @Simon27Moses 🦅🇳🇬 pic.twitter.com/GE44bXvX4M — FC Nantes (@FCNantes) May 26, 2025

Le FC Nantes va ainsi tirer la langue annonce Ouest-France. Les Canaris vont présenter un budget minimaliste, avec un objectif qui fait froid dans le dos en vue du mercato. Aucun achat majeur de joueurs n’est planifié, et une réduction drastique de la masse salariale est évoquée. Neuf joueurs sont en fin de contrat et ne seront pas retenus, comme Pallois, Mollet, Thomas, Sow et Coco. Lopes, en raison d’un accord lors de son arrivée, et Lepenant, dont l’option d’achat va être levée pour qu’il soit surement revendu, sont les seules arrivées prévues.

En plus de ces fins de contrat, plusieurs ventes sont déjà inévitables. Zézé, Abline, Simon et Douglas Augusto doivent rapporter plus de 40 millions d’euros, avec « un gros transfert espéré d’ici son passage devant la DNCG fin juin », annonce le quotidien de l’Ouest. Sur le plan du déficit de l’année en cours, c’est Waldemar Kita qui mettra la main à la poche en attendant ces opérations financières qui font tout de même très peur aux supporters nantais, qui se disent qu’avec une dizaine de départs et aucune arrivée, leur équipe se dirige droit vers la Ligue 2, après s’être maintenue d’extrême justesse cette saison.