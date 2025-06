DNCG ‍: L’OM et l’ASSE passent sans problème

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Deux clubs phares du football français sont passés devant la DNCG ce jeudi 12 juin, et le succès a été au rendez-vous. L’OM et l’ASSE, qui descend de son côté en Ligue 2, n’ont vu aucune mesure prise par le gendarme financier du football français. Il en va de même pour le FC Metz et Pau FC sur cette même journée sans nuage pour les comptables des clubs concernés. Ces quatre clubs n’ont donc aucune restriction en vue du prochain mercato, ce qui est suffisamment important pour être souligné.