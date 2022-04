Dimitri Payet et d'autres sportifs appellent à voter contre Marine Le Pen

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Un collectif de 50 prestigieux sportifs passés ou actuels a pris la parole dans les médias pour appeler à faire barrage contre Marine Le Pen. Six footballeurs sont concernés.

Le monde du sport a été très regardé ces dernières semaines en raison de la portée des actes de soutien envers l’Ukraine, victime de l’envahissement de la Russie de Vladimir Poutine. Autre évènement politique majeur en ce moment, les élections présidentielles. Depuis ce dimanche, le verdict du premier tour est tombé et la « finale » opposera le président sortant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, comme en 2017. Un duel qui a provoqué une réaction dans le monde du sport, où un collectif de 50 athlètes de toute discipline a décidé de prendre la parole pour appeler à voter pour Emmanuel Macron, et principalement à s’opposer aux valeurs de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Un plaidoyer contre l’extrême-droite qui a réuni les sportifs actuels ou passés très célèbres en France, comme Tony Parker, Marie-José Pérec, Nicola Karabatic, Brahim Asloum, Alain Bernard, Stéphane Diagana, Antoine Dupont et Pierre Gasly, pour représenter les plus grands champions français. Concernant le football, la présence est beaucoup plus timide, avec trois joueuses comme Laure Boulleau, Eugénie Le Sommer et Amandine Henry, et trois internationaux, anciens ou présents, puisque le meneur de jeu de l’OM Dimitri Payet, Blaise Matuidi et Jean-Pierre Papin ont signé cet engagement.

Appel au vote pour le 24 avril

« Je déclare ouverts les Jeux de Paris célébrant la 33e Olympiade de l’ère moderne. » C’est par ces mots qu’il reviendra au prochain chef de l’État d’ouvrir officiellement les Jeux olympiques de Paris 2024. Nous, sportives et sportifs français de tous horizons et de toutes disciplines, ne pouvons imaginer que ce moment historique soit marqué du sceau d’une présidence d’extrême droite. Si nous sommes pleinement conscients des difficultés que traversent de nombreux Français, nous avons la conviction que le vote pour un parti qui mettrait en danger les valeurs républicaines serait le pire des remèdes. Le sport auquel nous croyons, celui des valeurs de l’olympisme, est fait d’amitié et de respect ; il est le lieu de la mixité. Il refuse toutes les discriminations. Partout sur le territoire, dans nos villes, nos banlieues et nos campagnes, le sport est un remède puissant à l’exclusion. C’est parce que nous croyons en ce sport-là, fraternel et inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l’autre, le repli sur soi, le nationalisme. Et que nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain », a fait savoir ce collectif, dans un communiqué relayé par Le Parisien et France Info. Ce collectif prend donc position clairement en faveur du président sortant, mais se place surtout contre Marine Le Pen en vue du deuxième tour qui aura lieu 24 avril prochain.