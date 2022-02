Décevant, le LOSC réalise un match (vraiment) nul face à Metz

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 25e journée

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Metz 0-0

Exclusion : Zhegrova (90+1e)

Au terme d'un match très ennuyeux, le LOSC déçoit encore et lâche des points précieux dans la course à l'Europe face à Metz 0-0. Une prestation peu convaincante avant le rendez-vous européen face à Chelsea.

Face à une équipe messine 19e au coup d’envoi, le LOSC ne s’attendait pas à voir une équipe ouvrir le jeu face à elle et le début de match confirmait ce constat. On assistait à une attaque-défense avec une domination stérile des Lillois qui n’arrivaient pas à être suffisamment précis pour atteindre le but de Caillard. La meilleure occasion des Dogues était même offerte par un messin, ancien de la maison lilloise, Ibrahim Amadou qui a faillit tromper Caillard d’une mauvaise passe en retrait heureusement non cadrée pour le FC Metz (20e). Le match était même hâché, Burak Yilmaz prenait le coude de Boulaya dans le visage en pleine surface mais aucun penalty n’était ni réclamé, ni accordé (30e). C’est finalement sous les sifflets que les 22 acteurs rentraient aux vestiaires à la pause.

Jonathan David has failed to score in his last five Ligue 1 games with Lille, his longest drought since December 2020-January 2021 (6).



😩#LOSCFCM | #Lille | #LOSC pic.twitter.com/e7xXPKnvuc — Fan Collectif (@FanCollectif) February 18, 2022

Après le repos, le LOSC était décidé à trouver l’ouverture. Les Dogues étaient plus incisifs mais pas plus dangereux. David bien alerté par André ratait totalement sa reprise (52e). Les Lillois étaient aussi imprécis derrière que devant, concédant des situations évitables avec du déchet dans la charnière centrale mais les messins trop faibles devant n’en profitaient pas. Le duo Yilmaz-David se démenait mais manquait de précision pour tromper une défense à cinq bien organisée du côté de Metz. Les Messins restaient à l’affût d’un hold-up, Boulaya ne passait pas loin de marquer mais Fonte venait suppléer Jardim (70e). Les recrues Ben Arfa et Zhegrova apportaient leur soutien mais sans succès. Le Kosovar était même exclu pour deux cartons jaunes en quelques minutes. Trop maladroits, les Lillois devaient concéder le match nul devant le mal-classé messin. Lille remonte légèrement au neuvième rang avec 36 points et ne se rassure pas avant son match de Ligue des Champions à Chelsea. Metz prend un bon point et se classe 18e avec 21 points avant les matches de ses concurrents directs.