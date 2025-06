DAZN virée de la Ligue 1, deux présidents sont furieux

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

DAZN a fait une proposition à la Ligue 1 afin de distribuer sa future chaîne, mais du côté des présidents, cette possibilité a fait hurler. Deux patrons de L1 montent au créneau contre la chaîne sportive.

Canal+ a confirmé son intention de distribuer la chaîne de la LFP, et le diffuseur historique a même proposé de payer encore plus pour avoir la co-diffusion du match vedette du dimanche soir. Mais, C+ n'est pas seule en lice, puisque DAZN a également fait savoir qu'elle ne tournait pas définitivement le dos au championnat de France de Ligue 1, même si cela s'est mal passé cette saison. Le contrat des droits TV étant rompu à l'amiable, DAZN souhaite distribuer la chaîne de la Ligue 1 via son application et propose ainsi ce service aux 600.000 abonnés arrivés cette saison. Pour cela, le Netflix du sport doit trouver un accord avec la Ligue de Football Professionnel, et à en croire le site d'information L'Informé, cela ne s'annonce pas bien pour DAZN.

Al-Khelaifi ne s'occupe pas de cette décision

Car du côté de la LFP, certains dirigeants n'ont pas la mémoire courte et ils estiment qu'il serait indécent de confier à DAZN la distribution de la future chaîne télé de la Ligue compte tenu du comportement du diffuseur cette saison. « Si le tout-puissant président du PSG Nasser al-Khelaïfi - en conflit d’intérêts puisqu’il dirige aussi beIN Sports - reste logiquement en retrait, plusieurs de ses confrères ont fait part de leur opposition frontale à l’offre de DAZN. Notamment Joseph Oughourlian (Lens) et Waldemar Kita (Nantes) », écrivent Jamal Henni, Emmanuel Paquette, Thierry Mestayer, qui suivent ce dossier des droits TV de la Ligue 1.

Pour l'instant, tout indique que LFP Média, dirigée par Nicolas de Tavernost, va très probablement signer un accord avec Canal+, mais sans accorder le match du dimanche soir à la chaîne cryptée, sauf si un accord financier très important était bouclé. Car la Ligue 1 sait que le match vedette du dimanche soir sera le produit d'appel de sa chaîne et le partager avec C+ serait comme se tirer une balle dans le pied par rapport aux abonnés.