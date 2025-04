DAZN prêt à payer pour arrêter de diffuser la L1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Ça sent la fin pour DAZN et la Ligue 1, puisqu'un accord est proche d'être trouvé pour le versement d'une somme en l'échange de l'arrêt brutal du contrat le mois prochain.

C’est un terrible constat d’échec pour une saison marquée par la tentative ratée d’entée sur le marché français de DAZN. La plateforme sportive a raflé les droits de huit des neuf matchs de Ligue 1 mais a débuté très timidement, sans jamais parvenir à rallier un nombre correct d’abonnés pour éviter des pertes spectaculaires. Si la plateforme de Len Blavatnik est habituée aux déficits records, l’issue semble insolvable en France et l’avenir s’annonce sombre avec le piratage qui n’est pas maitrisé et l’intérêt limité des Français pour s’abonner à une nouvelle chaine afin de suivre leur championnat. Résultat, une porte de sortie est désormais ouverte et Nicolas de Tavernost, récemment nommé directeur de LFP Média, travaille là-dessus.

DAZN lâche 100 ME pour être tranquille

Selon L’Equipe, l’accord est proche pour une fin à l’issue de la saison, soit dans un mois désormais. DAZN règlerait ainsi les deux dernières échéances de la saison en cours prévues au contrat, et paierait également 100 millions d’euros supplémentaires pour mettre un terme prématuré à cette aventure. En échange, aucune poursuite et aucun montant réclamé de la part de la LFP, qui devra par la suite lancer sa chaine. Ces 100 millions d’euros supplémentaires serviront à la fois aux clubs mais aussi pour financier cette chaine 100 % Ligue 1 qui part de zéro ou presque, et coûtera plus que ne rapportera au football français au départ.

Tout se met donc en place pour ce scénario avec un arrêt de DAZN, et le lancement d’une chaine de la LFP pour diffuser la Ligue 1. L’autre possibilité est de voir DAZN prendre part dans cette nouvelle chaine, mais sans verser les 100 millions d’euros de compensation. De son côté, BeIN Sports n’aurait aucun problème pour céder son match par journée, et pourrait en contrepartie se voir confier la conception et la mise en oeuvre de la nouvelle chaine du football français.