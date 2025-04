TV ‍: Jérome Rothen fait une annonce majeure sur DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le contrat entre DAZN et la Ligue est prêt à voler en éclats. La plateforme britannique ne croit plus en un avenir en France affirme Jérome Rothen, pour qui tout est déjà plié.

Détenteur des droits de la Ligue 1 pour la première fois cette saison, DAZN a raté son entrée avec une gamme tarifaire trop élevée, du contenu au rabais et une couverture assez confidentielle. Le piratage a explosé, et malgré un redressement au niveau éditorial et tarifaire, la plateforme britannique court toujours après les abonnés. Ceux-ci sont très loin du million et cela provoque un énorme manque à gagner pour le « Netflix du Sport » comme il aimait se surnommer. Ces dernières semaines, des ajustement ont eu lieu sur plan technique et éditorial, avec le retour du multiplex, des émissions avant et après les matchs, des consultants en plus, des matchs qui ne se chevauchent plus. La qualité a clairement augmenté mais le mal semble fait, et il n’est pas certain du tout que DAZN continue l’aventure au-delà de sa première fenêtre de sortie, en décembre 2025.

DAZN va réduire les frais

🎙 | Le but sensationnel de Vincent Sierro vu du Poste Commentateur. 🚀🔥



Regardez les buts vus du Poste-Com ici : https://t.co/Z84lPKpulm ! 👈 pic.twitter.com/F8BScbQzHW — DAZN France (@DAZN_FR) April 1, 2025

Jérome Rothen va même plus loin, annonçant des modifications à venir et qui ne vont pas dans le bon sens dans la couverture de la Ligue 1 par DAZN. « Aujourd’hui, c’est voué à l’échec pour le futur. Le diffuseur, qui paye cher quand même peu importe ce qu’il en a fait, c’est normal qu’il ne soit pas content aussi. On en est là aujourd’hui et ça ne va pas s’arranger. Quand ça fuite, c’est normal que les dirigeants se disent ‘on va sortir le plus vite possible’. Et je peux t’annoncer qu’ils vont encore minimiser les frais et donc on va avoir un produit d’encore moins bonne qualité, très cher. Et ils n’ont aucun intérêt de mettre en avant le football français car aujourd’hui ils sont fracassés de l’extérieur, mais surtout de l’intérieur », a assuré l’animateur de RMC, persuadé que DAZN va s’enfuir dès qu’il le pourra de ce contrat. Et ce sera possible dès décembre 2025, sachant que la barre des 1,5 million d’abonnés ne sera certainement pas franchie.