DAZN ‍: Les abonnements à la hausse

Par Guillaume Conte

DAZN et la LFP négocient très durement, mais cela sent la sortie de piste pour la chaine britannique, qui peut tout de même constater une hausse de ses abonnements.

En plein coeur d’une bataille juridique et commerciale, DAZN a décidé de contester le contrat qui le lie à la Ligue pour la diffusion du championnat de France. Les chiffres ne sont pas bons et la plateforme britannique a décidé de dénoncer les engagements de la Ligue, trop timorés contre le piratage à ses yeux, et aussi les manquements qui ont empêché la viabilité financière de cet engagement. Résultat, DAZN réclame 573 millions d’euros et a forcé ainsi une négociation pour faire le point alors que la première saison du contrat se termine. Des propositions ont été faites dans les deux sens, mais elles sont toutes inacceptables pour l’autre partie. DAZN souhaite l’intégralité des matchs pour un prix bien inférieur, tandis que la Ligue est d’accord pour mettre un terme à ce contrat à condition de s’y retrouver financièrement.

Des promotions à la pelle, et ça marche

La négociation très tendue, risque de se poursuivre dans les prochaines semaines, et il est bien difficile d’imaginer un accord permettant à DAZN de continuer à diffuser la Ligue 1 la saison prochaine. Il y a toutefois un tout petit motif de satisfaction pour le « Netflix » du Sport, qui a dépassé le cap des 500.000 abonnés ces dernières semaines en raison de ses nombreux promotions effectuées, affirme l’AFP. Il faut dire que les offres pour mettre le prix de l’abonnement à 10 euros par mois se multiplient entre autre opérations commerciales, et ont aidé certains suiveurs désireux de connaitre l’épilogue de la Ligue 1 dans de bonnes conditions à franchir le pas.

Pas de quoi remplir les caisses de DAZN, qui annonce des pertes d’environ 200 millions d’euros pour sa première saison. Et ce chiffre des 500.000 abonnés enfin dépassé ne risque pas de changer grand chose au problème, quand Canal+ réalise des audiences de plus de 2 millions de téléspectateurs sur les affiches de Coupe d’Europe ces dernières semaines. Même si la chaine cryptée est historique en France, elle est aussi victime du piratage et continue de perdre de l’argent chaque année, avec 147 millions d’euros de perte nette en 2024.