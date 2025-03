DAZN gardera la Ligue 1, la menace levée ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Tandis que les rumeurs circulent sur une possible résiliation de contrat dès cet été entre la Ligue 1 et DAZN, la réalité semble être différente.

Daniel Riolo a beau avoir indiqué que, selon lui, des présidents de Ligue 1 envisageaient de trouver un accord à l'amiable avec DAZN afin de rompre après seulement un an le contrat signé l'été dernier, d'autres rumeurs annoncent non seulement que le Netflix du Sport n'a pas l'intention d'abandonner le championnat de France, mais qu'en plus DAZN n'envisage pas non plus de lever l'option qui lui permettrait de lâcher la Ligue 1 en fin de saison 2025-2026 si en décembre prochaine le diffuseur n'a pas atteint les 1,5 million d'abonnés. Après le coup de chaud de février, et les procédures juridiques lancées, puis retirées, suite au non-paiement d'une partie des droits TV, la LFP est nettement moins inquiétante concernant la suite de ce contrat signé jusqu'en 2029. C'est Nicolas Jamain, journaliste pour RMC et animateur de l'After Foot qui a cette info.

DAZN ne veut pas abandonner la Ligue 1 si vite

Prenant presque le contrepied de Daniel Riolo, Nicolas Jamais a lui des sources internes au diffuseur de la Ligue 1 qui sont claires : « Du côté de DAZN, on me dit qu’ils ne sortiront pas et qu’ils iront au bout. » Il est vrai que si le lancement de la chaîne avait été catastrophiques, avec un tarif d'abonnement délirant, depuis DAZN a multiplié les opérations de promotion, comme cela a été le cas récemment avec McDo et Auchan, et a également clairement amélioré son produit en matière éditorial, avec de nouvelles émissions. On peut légitimement penser que pour la deuxième année de son contrat à 400 millions d'euros par an signé avec la LFP, DAZN sera cette fois en ordre de bataille pour conquérir des abonnés, d'autant que dans le même temps, la bataille contre le piratage commence à avoir des effets.

Dimanche dernier, à l'occasion de PSG-OM, les réseaux sociaux ont été envahis de téléspectateurs furieux de voir que les diffuseurs illégaux avaient été visés par l'ARCOM où on évoque plus de 100 sites fermés après une opération commando préparée de longue date. De quoi rassurer DAZN sur la volonté des autorités françaises de ralentir fortement le piratage de la Ligue 1, mais également des autres programmes puisque Canal+ est également touché par tout cela.