TV ‍: DAZN et la Ligue 1, écran noir dans trois mois ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Malgré un contrat jusqu’en 2029 et une clause de sortie activable uniquement en décembre 2025, DAZN et la Ligue 1 pourraient mettre un terme à leur collaboration dès cet été s’ils parviennent à trouver un accord.

L’histoire touche-t-elle déjà à sa fin entre DAZN et la Ligue 1 ? Diffuseur principal du championnat de France depuis le mois d’août, la plateforme anglaise a éprouvé toutes les difficultés du monde à trouver sa place dans le paysage audiovisuel français. D’abord car son prix était bien trop élevé aux yeux des fans de football, puis car le traitement éditorial de la Ligue 1 longtemps laissé à désirer, avec un déficit criant d’émissions et de contenus. Peu à peu, DAZN a tenté de réparer ses erreurs sur les différents sujets, mais le mal est fait à tel point qu’un divorce dès cet été est dans les tuyaux selon les indiscrétions de Daniel Riolo.

TV : McDo dévalisé, DAZN explose son nombre d'abonnés https://t.co/3YWLV1HEc0 — Foot01.com (@Foot01_com) March 19, 2025

Sur RMC dans l’After Foot, le journaliste a évoqué pour la première fois l’hypothèse d’une séparation dès la fin de la saison 2024-2025 entre le « Netflix du sport » et la Ligue de Football Professionnel, qui devrait alors créer sa propre chaîne ou se mettre en quête d’un nouveau diffuseur. « Dans les réunions entre présidents, certains se disent que s'ils pouvaient trouver une solution dès cet été, ils sortiraient. Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que des présidents en ont déjà parlé entre eux. Je parle là d'un accord entre deux parties qui ne sont pas contentes et qui décideraient d'un divorce anticipé » a lâché le journaliste, généralement bien informé sur ce type de sujet, sur les ondes.

DAZN et la Ligue 1 prêts à se séparer cet été ?

Un départ dès cet été de DAZN provoquerait un nouveau tremblement de terre dans l’épineux et interminable dossier des droits TV en Ligue 1 et poserait surtout la question de la suite des évènements pour la LFP. Avec deux hypothèses possibles : la création d’une chaîne, un projet complexe qui peut être rémunérateur à long terme, mais pas à très court terme… ou le retour dans le jeu d’un diffuseur tel que Canal+, un souhait partagé par de nombreux consommateurs. Les prochaines semaines seront en tout cas décisives alors que la fin du championnat arrive à grands pas, et qu’il sera déjà temps de se projeter sur la suite pour Vincent Labrune et les présidents de clubs.