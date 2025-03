DAZN exige toujours 573ME et menace de ne plus payer ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Entre la Ligue de Football Professionnel et DAZN, l'heure n'est pas aux sentiments. Alors que le diffuseur doit payer une échéance fin avril, il réclame toujours 573ME à la L1.

La trêve international est désormais terminée, et le championnat de Ligue 1 va désormais pouvoir se dérouler jusqu'à la fin sans une seule pause. Mais, dans les coulisses, la situation entre la LFP et DAZN, le diffuseur de huit des neuf matches donnés chaque week-end à la télé, est toujours aussi tendue. Ce vendredi, L'Equipe révèle ainsi que du côté de DAZN, on ne sait pas encore si on paiera l'échéance de fin avril aux clubs de Ligue 1, la chaîne parfois baptisée Netflix du sport estimant toujours que les autorités ne font pas suffisamment d'efforts contre le piratage et que les clubs n'ouvrent pas assez les portes à ses équipes pour réaliser des sujets à même de convaincre les téléspectateurs de s'abonner ou de renouveler leurs abonnements. Et c'est dans ce climat très tendu, qu'un dossier autrement plus sérieux n'est absolument pas réglé, à savoir celui des 573 millions d'euros réclamés par DAZN à la LFP devant la justice.

DAZN ne lâche rien à la LFP

DAZN a en effet attaqué la Ligue de Football Professionnel devant le tribunal de commerce de Paris et lui réclame 573 millions d'euros, à savoir 309 millions d'euros pour « tromperie sur la marchandise » et 264 millions d'euros pour « manquement observé ». Globalement, le diffuseur estime que lors des négociations pour aboutir à l'accord de l'été dernier, lequel court jusqu'en 2029, la LFP n'a pas été d'une transparence absolue et que depuis elle ne joue pas le jeu. Le tribunal a donné jusqu'à la fin du mois de mars aux deux camps pour qu'ils s'entendent sous forme de médiation, mais à ce jour, rien n'a réellement progressé et DAZN exige toujours 573 millions d'euros. « Mais il n'est pas impossible que quelques jours de négociation supplémentaires soient accordés aux deux partenaires aujourd'hui en conflit, car il semble bien que le dossier n'a pas vraiment avancé. DAZN estime toujours n'avoir pas eu tous les éléments en main lorsqu'il s'est engagé avec la LFP. Et explique perdre des sommes considérables depuis le démarrage du contrat », précise Etienne Moatti dans le quotidien sportif.

L’IPTV en grand danger en 2026, DAZN et Canal+ y croient https://t.co/qZykgBkUpi — Foot01.com (@Foot01_com) March 27, 2025

A ce stade, on voit mal comment la Ligue de Football Professionnel pourrait se remettre d'une possible défaite judiciaire face à DAZN. Et c'est peut-être pour cela que pour montrer sa détermination à lutter contre le piratage, un des arguments massifs de DAZN, une nouvelle campagne menée par les 18 clubs de Ligue 1 vient d'être lancée à destination de ses supporters en les appelant à ne pas utiliser de moyens illégaux pour regarder le championnat de France.