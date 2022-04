Dans la douleur, Rennes passe devant l’OM

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

31e journée de Ligue 1

Stade Auguste-Delaune

Rennes bat Reims : 3 à 2

Buts pour le Stade de Reims : Busi (60e), Cajuste (81e, sp)

Buts pour le Stade Rennais : Bourigeaud (39e, 43e), Terrier (58e)

Le Stade Rennais s’est fait peur à Reims. Ce succès à l’extérieur lui permet de réaliser une bonne opération, mais nul doute que Bruno Genesio aura des choses à dire à son groupe, notamment à propos de l’entame de match. Sans la vigilance du gardien Alemdar, les Rémois auraient logiquement ouvert le score grâce à Munetsi ou Mbuku, sans compter Omari qui a frôlé le but contre son camp.

On commençait à se dire que Rennes s’en sortait bien avec un score nul en fin de première période. Mais c’était sans compter sur la réaction des Rouge et Noir qui inscrivaient deux buts coup sur coup par l’intermédiaire de Bourigeaud (39e, 43e) ! Ce score de 0-2 à la pause paraissait presque miraculeux tant les visiteurs avaient eu du mal à poser leur jeu. Mais leur domination était plus claire au retour des vestiaires, et récompensée par le but en solo de Terrier (0-3, 58e).

Deux penalties pour Reims !

D'autres formations auraient sûrement jeté l'éponge, mais cette équipe de Reims peut être bluffante par moments. A peine le temps de craindre une valise et le latéral Busi (1-3, 60e) réduisait le score de la tête, avec l’aide du gardien Alemdar… Le portier rennais se rattrapera en stoppant le penalty de Doumbia (78e), mais il ne pourra rien sur celui de Cajuste (2-3, 81e) accordé pour une main de Truffert. Ces deux penalties auraient pu coûter très cher au Stade Rennais, finalement vainqueur dans la douleur et provisoirement deuxième de Ligue 1 devant l’Olympique de Marseille à la différence de buts.