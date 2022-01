Covid : Pierre Ménès accuse des clubs de ne pas tester !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Des équipes avec plusieurs joueurs absents, des matchs reportés, des tests qui s’enchainent, le football vit aussi, comme le reste de la société, avec la 5e vague du Covid.

Les cas se multiplient et cela donne des situations assez irréelles comme celle de Bordeaux, privé de 21 joueurs pour son match de Coupe de France face à Brest. Mais le problème, pour Pierre Ménès, ce n’est pas qu’un club soit lourdement handicapé. C’est que d’autres ne déplorent aucun cas. Pour le consultant, ce n’est tout simplement pas possible et cela montre que certains clubs ne jouent clairement pas le jeu, en ne testant pas aussi rigoureusement, ou pas du tout. Des accusations sérieuses de la part de l’ancien journaliste, qui n’a toutefois pas lâché un seul nom.

Des clubs vont se mettre à moins tester

« Il faut bien voir qu’il n’y a pas d’uniformité de traitement dans les clubs de Ligue 1. Il y a 20 cas à Bordeaux et Angers, et 0 dans certains clubs. Ce n’est pas possible, à moindre d’être très naïf ou très con. Je pense qu’il y a des clubs qui testent avec beaucoup de rigueur et des clubs qui ne testent pas du tout. Tant que tu n’es pas testé, tu n’es pas positif et tu peux jouer. Je pense qu’il y a des joueurs qui ont joué ce week-end et qui avaient le Covid. Evidemment, tu peux ne pas avoir de symptômes et te porter comme un charme, mais tu es contaminant. Il y a un problème de responsabilité des clubs. Et ça, je pense que c’est un vrai problème, car même pour des raisons sanitaires de portée nationale, il y a des mecs qui ne jouent pas le jeu », a déploré Pierre Ménès, persuadé que des clubs qui testaient beaucoup, vont désormais se calmer pour éviter d’être à chaque fois les dindons de la farce.