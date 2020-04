Covid : Maître Dupond-Moretti attaque les footballeur gratuitement

Dans : Ligue 1.

Grand avocat s'il en est, Maître Eric Dupond-Moretti a été interrogé ce lundi sur la situation de la France en pleine épidémie du coronavirus. Et les footballeurs ont pris un tacle gratuit et sans raison.

Maître Eric Dupond-Moretti est incontestablement un brillant avocat, nul ne peut le contester. Mais, comme tout le monde il lui arrive parfois de connaître un petit coup de moins bien, surtout en cette période où le spleen s’est installé sur toute la planète. Invité ce lundi de RMC, Maître Eric Dupond-Moretti a bien évidemment été interrogé sur les événements liés à l’épidémie de coronavirus, et notamment sur le rôle des soignants. Si l’avocat estime que la national française doit beaucoup à ces derniers, il en a profité pour évoquer en même temps le cas des footballeurs, qui n’ont rien demandé et ont plutôt tout fait pour aider comme ils peuvent à recueillir des fonds pour ces mêmes soignantes.

Pour l’avocat français, les choses ne sont pas normales. « Il y a 3 ou 4 mois de ça, on se moquait de ces soignants et de leurs revendications (...) Cette période, c'est aussi une période d'introspection et de réflexion. Je pense qu'on ne regardera plus jamais le personnel soignant comme on le regardait autrefois. Je préfère qu'on applaudisse les infirmières plutôt que les joueurs de foot. Cela, c'est un peu perso, mais on se dit tout, il y a des choses qui me plaisent infiniment et des choses que j'ai du mal à comprendre », a lancé Maître Dupont-Moretti, qui n'est pas allé plus loin dans sa comparaison entre les soignants et les footballeurs.