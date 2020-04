Covid-19 : Tuchel en tête, les coachs de L1 cassent leur tirelire

Dans : Ligue 1.

En cette période de crise sanitaire inédite en France, les dons des sportifs et notamment des plus grandes stars du football se multiplient.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Neymar a par exemple été très actif en effectuant plusieurs dons importants. Cette semaine, les coachs de Ligue 1 et de Ligue 2 se sont également montrés généreux. « La préoccupation du moment, c’est pour nos héros, nos médecins, nos infirmières, nos caissières de supermarché… On doit aider toutes ces personnes dans le besoin actuellement. D’ailleurs, avec les coachs de Ligue 1 et de Ligue 2, on s’est mobilisés pour être tous ensemble et faire un don collectif. Car c’est maintenant qu’il faut aider » indiquait Rudi Garcia au début du mois d’avril.

Les efforts collectifs ont payé puisque selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, 130.000 euros ont été récolés pour les Hôpitaux de Paris afin de participer à la lutte contre le coronavirus. C’est via un groupe WhatsApp regroupant les 40 coachs de l’élite que tout cela s’est organisé. Rudi Garcia pour la Ligue 1 et Philippe Hinschberger pour la Ligue 2 se sont chargés de l'organisation de cette opération selon le quotidien national, qui nous apprend par ailleurs que deux entraîneurs ont fait l’impasse après avoir déjà participé individuellement de leur côté. Enfin, pour la petite histoire, c’est l’entraîneur jouissant du plus gros salaire qui a réalisé le don le plus conséquent en la personne de Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Un joli geste qui ne manquera pas d’être souligné en cette période délicate et alors que le monde du football est régulièrement critiqué, parfois à tort, pour son égoïsme.