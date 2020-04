Coronavirus : Rudi Garcia en tête, le beau geste des coachs de L1

Dans : Ligue 1.

À l’arrêt forcé du côté de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a décidé de lutter, d’une manière individuelle mais aussi collective, contre la crise sanitaire du Covid-19.

Même s’il n’est pas personnellement touché par le coronavirus, comme l’a pu être Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, Rudi Garcia est pleinement impliqué dans la lutte contre le Covid-19. D’abord parce que sa soeur est actuellement aux premières loges en tant qu'infirmière dans un hôpital de la région parisienne, mais aussi parce que le coach de l’OL est très proche de l’Italie, le pays le plus touché par le virus venu de Chine. C’est donc pour toutes ces raisons qu’il a décidé de lancer une belle initiative avec ses collègues de L1 et de L2.

« La préoccupation du moment, c’est pour nos héros, nos médecins, nos infirmières, nos caissières de supermarché… On doit aider toutes ces personnes dans le besoin actuellement. D’ailleurs, avec les coachs de Ligue 1 et de Ligue 2, on s’est mobilisés pour être tous ensemble et faire un don collectif. Car c’est maintenant qu’il faut aider ! Entre nous, on est solidaires. On veut aider les gens. En ce moment, les établissements ont besoin d'acheter des respirateurs, des masques, ou aussi des tests… On passe par l’UNECATEF, le syndicat des entraîneurs. C’est en cours, et on devrait pouvoir faire un don, à la fin de cette semaine, à un organisme national », a expliqué, sur Canal+, Rudi Garcia, qui lance donc un mouvement inédit. Puisque jusqu’à présent, seuls les clubs et les joueurs avaient fait des dons pour soulager les personnes en difficulté.