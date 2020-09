Covid-19 : Le règlement changé juste avant PSG-OM ?

Dans : Ligue 1.

Les tests se multiplient pour les joueurs de football professionnels, avec forcément au final des cas positifs au Covid-19 qui sont régulièrement annoncés.

Après l’OM au mois d’août, c’est le PSG qui est désormais sérieusement secoué par le virus. Si Marseille avait pu bénéficier du règlement de l’époque pour faire reporter son match d’ouverture contre Saint-Etienne, l’assouplissement mis en place a de grandes chances de forcer le Paris SG à enchainer les matchs sans plusieurs de ses joueurs. A moins qu’un nouveau rebondissement n’ait lieu. C’est la tendance de ces dernières heures au sein du gouvernement, qui prévoit de suivre les recommandation du conseil scientifique en raccourcissant la durée d’isolement des personnes testées positives de 14 à 7 jours. Deux explications à cela, la contagion ne serait très active que pendant cinq jours, avant de diminuer énormément et rapidement. Il est plus facile de faire respecter cinq à sept jours stricts, que 15 pour les Français qui ont tendance à ne pas laisser passer deux semaines avec de ressortir.

Si la décision doit être prise simplement vendredi lors du conseil de défense, son intronisation pourrait changer la donne selon Pierre Ménès. « Le conseil médical pourrait faire passer le délai de quarantaine de 14 à 7 jours vendredi. Ça pourrait changer la donne pour Mandanda et certains Parisiens pour dimanche », a lancé le consultant de Canal+, sans vraiment aider à y voir plus clair sur le sujet, car la LFP a son propre règlement, avec une liste de 30 joueurs dont 20 doivent être testés négativement, pour autoriser un match. Concernant le retour des cas positifs plus tôt que prévu rien ne devrait changer pour le moment, même si tout peut encore changer d’ici au PSG-OM de ce dimanche, et avoir ainsi un impact sur les présences de Neymar, Di Maria, Icardi et compagnie.