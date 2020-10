Covid-19 : La Ligue 1 va bien continuer pendant le confinement

Dans : Ligue 1.

Mercredi soir, Emmanuel Macron a confirmé la mise en place d’un nouveau confinement, d’une durée minimale de quatre semaines, à compter de jeudi soir.

Néanmoins, ce deuxième confinement en l’espace de six mois sera moins strict que le premier. En effet, les écoles resteront ouvertes et la grande majorité des Français pourront continuer à travailler. C’est notamment le cas des footballeurs professionnels, qui vont poursuivre la saison de Ligue 1 malgré la mise en place du confinement. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a confirmé l’information.

« Nous vivons une crise sanitaire inédite qui menace une grande partie d’entre nous, met à l’épreuve notre économie, et met profondément en question notre capacité à nous réunir et à vivre ensemble. C’est bien parce que le sport est au centre de la vie sociale qu’il est touché en plein cœur par la pandémie. Les semaines qui arrivent seront rudes économiquement et humainement, c’est pourquoi je voulais vous confirmer ce soir que la continuité du sport qui se pratique comme un métier est assurée. Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s’entrainer. Ils pourront aussi faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés » a fait savoir l’ancienne nageuse. En ce qui concerne le football amateur, il existe encore quelques zones d’ombre. S’il est acquis que les compétitions seront suspendues, probablement jusqu’à la fin de l’année, les associations sportives pourraient être autorisés à accueillir les mineurs aux entraînements dans le plus grand respect des règles sanitaires.